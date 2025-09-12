Ambulans Devrildi, 3 Sağlık Personeli Yaralandı

KAZA MAHALİ VE OLAYIN DETAYLARI
Kaza, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde gerçekleşti. Buğra N. (38) yönetimindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, Kelkit-Şiran kara yolunun Kılıçtaşı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından hemen ihbarda bulunuldu ve 112 Acil Sağlık, jandarma ile itfaiye ekipleri yol aldı.
YARALILARIN DURUMU
Kaza sonucunda yaralanan sürücü Buğra N. ile sağlık personeli Alperen Y. (26) ve Hilal D. (26) hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi.