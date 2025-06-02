Ambulans, Kaza Geçirdi: 1’i Ağır 8 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde bir ambulansın, TIR ile iki otomobille karıştığı trafik kazasında toplam 1’i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Yeniçağa-Mengen kavşağında gerçekleşti.

AMBUILANS KAZADA YER ALDI

Sağlık sorunları nedeniyle Gerede’den Bolu’ya gönderilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’i taşıyan ambulans, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda bir TIR ve başka bir otomobil de olaya karıştı. Kazada ambulansta bulunan Başsavcı Aybüke Rana Er dahil olmak üzere toplamda 1’i ağır, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonrası hemen bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındılar. Hafif yaralanan Başsavcı Aybüke Rana Er’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.