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Ambulans Kaza Yaptı: 1’i Ağır 8 Yaralı

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KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen kazada, 1’i ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Yeniçağa-Mengen kavşağında gerçekleşti. Sağlık sorunları olan Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’i taşıyan ambulans, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından kazaya bir TIR ve başka bir otomobil daha karıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, kaza yerinde bulunan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’in sağlık durumunun iyi olduğuna dair bilgiler alındı.

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