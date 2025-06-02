Ambulans Kazaya Karıştı: 1 Ağır Yaralı

KAZA DETAYLARI

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ambulans, bir TIR ve iki otomobilin karıştığı bir olayda 1’i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Yeniçağa-Mengen kavşağında yaşandı. Gerede’den sağlık sorunları nedeniyle Bolu’ya sevk edilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’i taşıyan ambulans, kavşakta bir otomobille çarpıştı ve bu çarpışmaya başka bir TIR ile bir otomobil daha dahil oldu.

Kaza sonucunda, ambulansta bulunan Başsavcı Aybüke Rana Er’in de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde bekleyen ambulanslarla en yakın hastanelere taşındı. Hafif yaralanan Başsavcı Aybüke Rana Er’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.