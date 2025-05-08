Spor

Amedspor’dan Bayrak Açıklaması Geldi!

amedspor-dan-bayrak-aciklamasi-geldi

Amedspor’un Paylaşımı Gündem Yarattı

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçı öncesi gerçekleştirdiği paylaşımda Türk Bayrağı’nın kasıtlı olarak silindiği iddia edildi. TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, bazı çevrelerde tartışmalara yol açtı. Diyarbakır temsilcisinin açıklamaları ise bu iddiaları yanıtladı.

Amedspor: ‘Sansür veya Silme İşlemi Yok’

Amedspor tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır” dendi. Ayrıca, “Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ‘Maça Doğru’ temalı görsel, hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Amedspor, sporda barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerlere değer verdiğini vurgulayarak, “Kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı durduk. Bugün de aynı duruşla, kulübümüzü hedef alan bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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