Amedspor’un Uğurlu Hemşiresi İkra Hepgez Olay Oldu

Suriye’de Şam rejimi ile YPG arasında son dönemde artan gerginlikler, sosyal medyada yayımlanan bazı videolarla tekrar gündeme geldi. Bu videolarda, YPG üyesi bir kadının saçlarının zorla kesilmesi görüntülerine yer verilmişti. Türkiye’de ise DEM Parti’nin öncülüğünde başlatılan bir kampanyada, YPG’li kadına yapılanlara tepki göstermek amacıyla bazı kişilerin saçlarını örmeye başlaması dikkat çekmişti. Bu durum, resmi kaynaklar tarafından “terör örgütü propagandası” olarak değerlendirildi.

SOCİAL MEDYADA SESSİZLİĞİ BOZAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medya üzerinde en fazla etkileşim alan paylaşımlardan biri, Diyarbakır’da hemşire olarak çalışan İkra Hepgez’e ait oldu. Hepgez, saçlarını ördüğü süre boyunca bir video paylaşmıştı ve bu, Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma açılmasına yol açtı. Nihayetinde, yapılmakta olan araştırma neticesinde devlet memurluğundan görevden alındı.

HEPGEZ’İN MAÇTAN MUTLU DÖNÜŞÜ

Yaşananların ardından Hepgez, Amedspor ile Manisa FK arasında oynanan maçta tribünlerde yer aldı. Amedspor’un bu maçı 2-0 kazanması üzerine büyük bir sevinç yaşadı. Hepgez’in stadyumdaki bu anları dikkat çekti. Genç hemşirenin, Amedspor’un oynadığı hiçbir maçta yenilmediği yönündeki gözlemler, taraftarlar arasında yeni bir batıl inancın doğmasına neden olurken, İkra Hepgez’in takıma uğurlu geldiği düşünülüyor.

AMEDSPOR TARAFTARINDAN YENİ GELENEK

Amedspor taraftarları, Hepgez’i “Amedspor’un şansı” olarak anmaya başlayarak, takımın ligdeki kalan tüm iç saha maçlarına davet edilmesini planlıyor.