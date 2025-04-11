“Amerika İçin Heyecan Verici Gelişmeler”

ABD BAŞKANINDAN GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında yeniden göreve gelmesinin ardından çeşitli ülkeler ve sektörlere yönelik gümrük vergileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda tarife politikalarındaki gelişmeleri olumlu bir şekilde değerlendirdi. Tarife politikalarının iyi ilerlediğini ifade eden Trump, “Amerika ve dünya için çok heyecan verici. Hızlı bir şekilde ilerliyor.” şeklinde konuştu.

MISILLEME YAPMAYAN ÜLKELERE TANINAN SÜRE

Son olarak, geçen hafta bütün ülkeler için belirlenen ve yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen karşılıklı tarifeleri duyuran Trump, bu hafta da misilleme yapmayan ülkeler için ek tarifelerin 90 gün boyunca durdurulacağını ve bu sürede yüzde 10’luk temel tarife uygulanacağını duyurdu.

ÇİN’E UYGULANAN TARİFELERDE ARTIRIM

Ayrıca Trump, tarifelere misilleme yapan Çin’e yönelik “karşılıklı” tarife oranını yüzde 125’e yükseltti. Bu durum, yürürlükteki tarife oranlarının, Çin’e yönelik fentanil krizi nedeniyle uygulananlar dahil olmak üzere, yüzde 145 seviyesine ulaşmasına neden oldu.

DİĞER ÜLKELERE UYGULANAN TARİFELER

ABD’nin mevcut uyguladığı diğer gümrük tarifeleri ise Meksika ve Kanada’dan USMCA anlaşması dışında kalan ürünlerin ithalatı için yüzde 25, otomobil, çelik ve alüminyum ithalatı için yine yüzde 25 ve diğer ülkelerden yapılan ithalat için yüzde 10 olarak belirlendi.