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Spor

Amorim: Altay Bayındır Kaydı Dışı

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MAÇ ÖNCESİ GÜNDEM

İngiltere FA Cup 4. tur mücadelesinde Manchester United, bu akşam Leicester City ile karşılaşacak. Maç öncesinde kulüp televizyonuna açıklama yapan Manchester United’ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim, milli kaleci Altay Bayındır’ın oynayamayacağını duyurdu.

ALTAY BAYINDIR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Amorim, Altay hakkında, “Altay’ın bir problemi olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden forma giyemeyecek. Aynı şekilde diğer kalecimiz Tom Heaton da uygun değil, ama sonraki maçlarda forma giyebilir” dedi. Takımın geri kalanı ise maç için hazır durumda.

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