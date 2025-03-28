Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv’i Geçti

EUROLEAGUE MÜCADESİ VE GALİBİYET

EuroLeague’in 32’nci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile mücadele etti. Letonya’daki Xiaomi Arena’da gerçekleştirilen maç sonucunda Anadolu Efes, 90-88’lik skorla zafer elde etti.

ANADOLU EFES’İN BAŞARISI

Bu galibiyet, Anadolu Efes için üst üste 6’ncı galibiyet olarak kayıtlara geçti ve toplamda 18’inci galibiyetine imza attı. Maccabi Tel Aviv ise bu karşılaşma ile birlikte 22’nci mağlubiyetini almış oldu.

SKOR DAĞILIMI VE PERFORMANS

Anadolu Efes’te Elijah Bryant, 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Skor dağılımı ise şöyle: Larkin 11, Beaubois 3, Nwora 2, Bryant 25, Smits 6, Thompson 8, Dozier Jr 3, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Oturu 15, Willis 2, Erkan Yılmaz. Maccabi Tel Aviv’in skor dağılımında ise Clark 4, Menco 6, Sorkin 22, Rayman 6, Dibartolomeo 8, Cohen 10, Randolph 10, Jokubaitis 19, Blatt 3, Mayer yer aldı.