Anadolu Efes, Panathinaikos’a Elendi

MAÇIN DETAYLARI

EuroLeague play-off serisi çerçevesinde gerçekleşen beşinci maçta, temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekip Panathinaikos ile karşılaştı. Bu mücadelede Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, 75-67’lik skorla galip gelerek seriyi 3-2’ye taşıdı ve Final Four’a katılmaya hak kazandı.

CEDİ OSMAN’IN BAŞARISI

Anadolu Efes’e karşı oynanılan maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman, attığı 28 sayıyla kariyer rekorunu da kırmayı başardı. Panathinaikos, 23-25 Mayıs’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de oynanacak Final Four’da başka bir temsilcimiz olan Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Maçın hakemleri Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya) ve Emilio Perez (İspanya) oldu. Panathinaikos’un sayıları şöyle sıralandı: Cedi Osman 28, Grant 11, Nunn 12, Gabriel 8, Hernangomez 3, Sloukas 6, Mitoglou 5, Ömer Faruk Yurtseven 2, Kalaitzakis ve Pleiss.