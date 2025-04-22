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Anadolu Efes, Panathinaikos’a Mağlup Oldu

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EUROLEAGUE PLAY-OFF İLK MAÇ SONUCUNDA PANATHINAIKOS GALİP GELDİ

EuroLeague play-off ilk karşılaşmasında Yunan takım Panathinaikos ve Türk temsilcisi Anadolu Efes bir araya geldi. Maç başkent Atina’daki Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve ev sahibi ekip Panathinaikos, karşılaşmayı 87-83’lük skorla kazanarak seride 1-0 öne geçti. Antrenörlük görevini Türk teknik adam Ergin Ataman üstleniyor.

SKOR DAĞILIMI DETAYLARI

Panathinaikos takımında oyuncuların maçtaki skor katkıları şu şekilde gerçekleşti: Cedi Osman 11, Grant 3, Nunn 15, Hernangomez 20, Ömer Yurtseven 14, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 13, Gabriel 2, Mitoglou 2. Anadolu Efes oyuncuları ise şu şekilde sayı üretti: Larkin 17, Bryant 14, Thompson 8, Poirier 17, Ercan Osmani, Nwora 3, Smits 3, Dozier 8, Oturu 2, Willis 11.

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