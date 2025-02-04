Anadolu Efes, Real Madrid’i Ağırlıyor

THY AVRUPA LİGİ’NDE ANADOLU EFES REAL MADRİD’LE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 25. haftasında bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi’nde, saat 20.30’da başlayacak. Bu karşılaşma, Şampiyon Oran farkıyla Misli’den canlı yayınlanacak.

HAMLELER VE İSTATİSTİKLER

Real Madrid, son 10 maçında 8 galibiyet elde etti. Öte yandan Anadolu Efes, son 10 mücadeleden 6’sını kaybetti ve Euroleague’de geride kalan son 7 maçında sadece 1 kez kazandı. Anadolu Efes, sahasında oynadığı son 6 Euroleague maçında 5 galibiyet aldı. Misli üyelerinin %18’i, bu maça dair tercihini Real Madrid galibiyetinden yana kullandı.

ANALİZ VE YORUM

Anadolu Efes, EuroLeague’deki 5 maçlık mağlubiyet serisini iç sahada Olimpia Milano karşısında elde ettiği 110-66’lık etkileyici zaferle sona erdirdi. Deplasmanda oynadıkları Olympiacos maçında son bölümde geri dönseler de 92-89 kaybettiler ve dış saha özelindeki yenilgi serileri 7 maça ulaştı. Real Madrid ise geçtiğimiz hafta Monaco karşısında bir kayıp yaşadı ve dış sahada galibiyet serileri sona erdi. İç sahada Joventut Badalona’yı 86-73 ile geçtiler, ancak EuroLeague’de son düzeyde skorda zorlanıyorlar. Anadolu Efes’te Shane Larkin’in durumu belirsizken, Real Madrid’de Gabriel Deck ve Serge Ibaka oynayamayacak. Her iki takım da güvenilir değil, bu yüzden Anadolu Efes’in seçenekleri daha ideal görünüyor.

ŞAMPİYON ORANLAR VE GALİBİYETLER

Misli’de, Anadolu Efes’in kazanmasına 1.74 yerine 1.87, Real Madrid’in galibiyetine ise 1.60 yerine 1.64 oran veriliyor. Anadolu Efes, bu sezon Avrupa’nın en prestijli turnuvasında 24 müsabakada 11 galibiyet aldı ve 13 kez mağlup oldu. Real Madrid ise 13 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşadı.

EUROPA’DA 861. RANDEVU

Anadolu Efes, Real Madrid ile Avrupa kupalarında 861. randevusunu gerçekleştirecek. Daha önceki 860 karşılaşmada 483 galibiyet ve 377 mağlubiyet elde etti. Ayrıca, Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde 613. kez mücadele edecek ve bu organizasyonda şimdiye kadar 612 maçın 326’sını kazandı, 286’sından ise yenilgiyle ayrıldı.

İKİ TAKIM 46. KEZ KARŞILAŞACAK

Anadolu Efes ile Real Madrid, 46. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan mücadelelerde Anadolu Efes 16, Real Madrid ise 29 galibiyet aldı.