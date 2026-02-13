Anadolu Efes, Virtus Bologna’yı Farklı Geçti

EuroLeague’in 28. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Virtus Bologna’yı konuk etti. Temsilcimiz, karşılaşmayı 91-60’lık üstünlükle tamamladı. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, üst üste 3. galibiyetini alarak toplamda 9. kez kazandı. Bir sonraki karşılaşmasını Kızılyıldız’la oynayacak olan Anadolu, şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam ediyor.

VIRTUS BOLOGNA HÜKÜMDAR OLAMADI

Virtus Bologna, 16. mağlubiyetini alarak zorlu bir süreçten geçiyor. İtalya ekibi, bir sonraki maçı Barcelona ile oynayacak ve bu mücadele, takımın durumu açısından kritik öneme sahip olacak.

KARŞILAŞMANIN DETAYLARI

Maçta düdük çalan hakemler arasında Emilio Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya) ve Christian Theis (Almanya) yer aldı. Maçta Anadolu Efes’in oyuncu katkıları şöyle şekillendi: Loyd 4, Weiler-Babb 3, Dozier 10, Poirier 6, Ercan Osmani 13, Şehmus Hazer 10, Lee 18, Cordinier 1, Swider 22 ve Jones 4. Virtus Bologna’nın ise; Vildoza 6, Edwards 8, Jallow 8, Niang 2, Diouf 7, Smailagic 12, Alston Jr, Hackett, Morgan 12, Diarra 1, Akele 2, ve Ferrari 2 puan katkısı sağladı.

PERİYOT SONUÇLARI BELLİ OLDU

Karşılaşmanın periyotları şu şekilde sonuçlandı: 1. Periyot: 22-19, Devre: 43-35, 3. Periyot: 64-45.