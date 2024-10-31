Anadolu Hisarı Mezarlığı Bakımsız Durumda

BEYKOZ ANADOLUHİSAR MEZARLIĞI’NDAKİ DURUM

Beykoz Anadoluhisarı’nda yer alan ve İstanbul’u ilk kuşatan Türk Müslüman askerlerin kabirlerine ev sahipliği yapan Anadolu Hisarı Mezarlığı, ne yazık ki bakımsızlıktan harabe haline geldi. 1393 yılında Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilen ve 14’üncü yüzyıla ait izler barındıran mezarlıkta, yeniçerilere ait mezarlar bulunuyor. Her bir mezar üzerinde, yeniçerilerin kalpaklarını temsil eden yapılar bulunmaktadır; ancak bu yapılar kırılarak zarar görmüş ve yerlerinden çıkmış durumda.

TARİHÇİ BİLGİ’DEN ÖNERİLER

Bölgenin tarihi ve kültürel önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Tarihçi Zafer Bilgi, “Bunların teker teker korunup, o kalpaklarının hazır olanları var ise tekrar yerine konulup, bir onarımdan geçirilip, açık hava müzesi şeklinde Anadolu Hisarı’na dahil edilerek, belki Hisarla birlikte ilgili kesimi aydınlatıcı bilgilerle kazandırılması gerekiyor” dedi. Bu açıklama, mezarlığın korunması ve değerinin artırılması noktasında önemli bir çağrı niteliği taşıyor.

ANADOLU HİSARINDA YENİ ŞEHİTLİK PROJESİ

Ayrıca, Anadolu Hisarı’nın yanında yapılacak olan bir proje ile ilgili olarak, bu bölgedeki ilk şehitliklerden birinin inşası planlanıyor. Bu proje, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini artırma ve gelecek nesillere aktarma amacını taşıyor. Bu tür girişimler, toplumun tarihine olan ilgisini artırırken, aynı zamanda bölgenin turistik ve kültürel potansiyelini de ön plana çıkarıyor.