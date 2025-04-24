Anayasa Mahkemesi 63 Yaşında: Tören Yapılacak

TÜRK YARGI SİSTEMİNDE ANAYASA MAHKEMESİNİN KUTLAMALARI

Türk yargı sistemine 25 Nisan 1962’de dahil olan Anayasa Mahkemesi, 63. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek.

DOLMABAHÇE’DE AÇILIŞ TÖRENİ

Anayasa Mahkemesinin 63. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin olarak Cuma günü İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda bir açılış töreni düzenlenecek. Bu törende Başkan Kadir Özkaya, katılımcılara hitap edecek. Ayrıca etkinlikler sırasında iki gün sürecek bir uluslararası sempozyum gerçekleştirilecek. Sempozyumun teması “21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği” olarak belirlendi. Bu sempozyuma 37 farklı ülkeden ve 7 uluslararası kurumdan çok sayıda temsilci katılacak.

SEMPOZYUM OTURUMLARI

Sempozyum kapsamında “Dijital Çağda Anayasa Yargısı” ve “Anayasa Yargısında Yeni Sorunlar ve Fırsatlar” başlıkları altında oturumlar gerçekleştirilecek. Anayasa Mahkemesi, daha önce 29 farklı ülkenin anayasa mahkemesi ve yüksek mahkemesi ile işbirliği anlaşması imzaladı. Etkinlikler sırasında Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Mısır Yüksek Anayasa Mahkemesi ve Cezayir Anayasa Mahkemesi ile yeni ikili işbirliği anlaşmaları imzalanacak.

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU

Yüksek Mahkeme, 1961 Anayasası ile hayata geçti. Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, yetkileri, yargılama ve çalışma usulleri ile kararlarının niteliği 1961 Anayasası’nın 145-152. maddelerinde yer aldı. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 22 Nisan 1962’de kabul edilerek 25 Nisan 1962’de yürürlüğe girdi. Bu mahkeme, siyasi parti kapatma davaları, Yüce Divan yargılamaları ve norm denetimi gibi konuların yanısıra bireysel başvuruları da değerlendiriyor.

BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ

Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki (AİHM) ihlal davalarını azaltma hedefiyle 23 Eylül 2012’de tanıdığı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, birçok kişi için umut kapısı oldu. Bireysel başvurunun kabul edilmeye başlandığı 23 Eylül 2012’den itibaren, 31 Mart 2025 tarihine kadar Yüksek Mahkemeye toplam 666 bin 627 başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi, bu başvurulardan 561 bin 441’ini sonuçlandırdı ve şu anda önünde 105 bin 186 derdest başvuru bulunuyor.