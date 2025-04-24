Anayasa Mahkemesi 63. Yaşını Kutluyor

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

Türk yargı sisteminde önemli bir yer edinen Anayasa Mahkemesi, 25 Nisan 1962’de kuruldu ve şimdi 63. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek.

İSTANBUL’DA AÇILIŞ TÖRENİ

Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, Cuma günü İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak. Bu törende Başkan Kadir Özkaya, bir konuşma yapacak. Ayrıca, iki gün sürecek uluslararası bir sempozyum düzenlenecek. Sempozyumun teması “21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği” olarak belirlendi ve burada 37 ülkeden ve 7 uluslararası kurumdan birçok temsilci yer alacak.

OTURUMLARDA GÜNDEM, ANAYASA YARGISI

Sempozyum içerisinde “Dijital Çağda Anayasa Yargısı” ve “Anayasa Yargısında Yeni Sorunlar ve Fırsatlar” gibi konuların ele alınacağı oturumlar düzenlenecek. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, bugüne dek 29 ülkenin anayasa mahkemesi ve yüksek mahkemeleri ile işbirliği anlaşmaları yaptı. Etkinlikler sırasında Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Mısır Yüksek Anayasa Mahkemesi ve Cezayir Anayasa Mahkemesi ile yeni ikili işbirliği anlaşmaları imzalanacak.

YÜKSEK MAHKEME’NİN TARİHİ SÜRECİ

1961 Anayasası ile kurulan Yüksek Mahkeme, kuruluşu, görev ve yetkileri, yargılama ve çalışma usulleri ile kararlarının niteliği 1961 Anayasası’nın 145-152. maddelerinde yer aldı. Bu doğrultuda Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 22 Nisan 1962’de kabul edilerek 25 Nisan 1962’de yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi, siyasi parti kapatma davaları, Yüce Divan yargılamaları, norm denetimi başvurularının yanı sıra bireysel başvuruları da karara bağlıyor.

BİREYSEL BAŞVURULARDAKİ GELİŞMELER

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki (AİHM) ihlal davalarını azaltmak amacıyla 23 Eylül 2012’de tanıdığı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, birçok kişi için umut kaynağı oldu. Bireysel başvurunun kabul edilmeye başlandığı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren 31 Mart 2025’e kadar Yüksek Mahkemeye toplam 666 bin 627 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 561 bin 441’i sonuçlandırılan Anayasa Mahkemesinin önünde ise 105 bin 186 derdest başvuru bekliyor.