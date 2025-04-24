Anayasa Mahkemesi 63. Yılını Kutlayacak

TÜRK YARGI SİSTEMİNDE ÖNEMLİ BİR KURULUŞUN YILDÖNÜMÜ

Türk yargı sisteminin önemli bir parçası olan Anayasa Mahkemesi, 25 Nisan 1962’de kurulduğu günden bu yana 63. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, etkinliklerin ilki olarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’i ziyaret ederek saygı duruşunda bulunacak.

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Cuma günü İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda açılış töreni gerçekleştirilecek. Başkan Kadir Özkaya, törende konuşma yapacak. Ayrıca, iki gün sürecek uluslararası bir sempozyum düzenlenecek. Bu sempozyumun teması “21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği” olarak belirlenmiş olup, 37 ülke ile 7 uluslararası kurum ve kuruluştan çok sayıda temsilci katılım gösterecek.

SEMPOZYUM OTURUMLARI YAPILACAK

Sempozyum kapsamında, “Dijital Çağda Anayasa Yargısı” ve “Anayasa Yargısında Yeni Sorunlar ve Fırsatlar” konularında oturumlar gerçekleştirilecek. Ayrıca, bugüne kadar 29 ülkenin anayasa mahkemesi ve yüksek mahkemesi ile işbirliği anlaşması yapan Anayasa Mahkemesi, etkinlikler süresince Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Mısır Yüksek Anayasa Mahkemesi ve Cezayir Anayasa Mahkemesi ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalayacak.

Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası ile hayata geçti. Kuruluşu, görev ve yetkileri, yargılama ve çalışma usulü ile kararlarının niteliği, 1961 Anayasası’nın 145-152. maddelerinde düzenlendi. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ise 22 Nisan 1962’de kabul edilerek 25 Nisan 1962’de yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi, siyasi parti kapatma davaları, Yüce Divan yargılamaları ve norm denetimi başvurularını karara bağlamanın yanı sıra bireysel başvuruları da değerlendiriyor.

BİREYSEL BAŞVURULARDA ÖNEMLİ SAYILAR

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdindeki ihlal davalarını azaltmak amacıyla 23 Eylül 2012’de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Bu uygulama, birçok insan için umut kapısı oldu. Bireysel başvuruların kabul edilmeye başlandığı 23 Eylül 2012’den itibaren, 31 Mart 2025 tarihine kadar Yüksek Mahkemeye toplam 666 bin 627 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 561 bin 441’i sonuçlandırılırken, Anayasa Mahkemesinin önünde hala 105 bin 186 derdest başvuru mevcut.