Ancelotti Vergi Kaçakçılığıyla Yargılanacak

İSPANYA’DA YARGILANACAK

İspanyol futbolunun önde gelen kulüplerinden Real Madrid’in Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya’da vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Madrid Eyalet Mahkemesi, deneyimli teknik adamın davasını 2 Nisan Çarşamba günü ele alacak.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

İspanyol Savcılığı, Ancelotti’nin 2014 ve 2015 yıllarında toplamda 1 milyon Euro’dan fazla vergi kaçırdığını iddia ediyor. Bu tutarın 386.361 Euro’su 2014 yılına, 675.718 Euro’su ise 2015 yılına aittir.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, Ancelotti’nin gelirlerini doğru bir şekilde beyan etmediği ve bu nedenle vergi yükümlülüğünden kaçtığı ifade ediliyor. Savcılık, İtalyan teknik direktör için 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ediyor.