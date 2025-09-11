Andre Onana, Trabzon’a Uçakla Geldi

KİRALIK ANLAŞMA İLE TRABZON’A GELDİ

Trabzonspor, Manchester United’tan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Andre Onana, özel uçakla Trabzon’a ulaştı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı.

COŞKUSU YÜKSEK KARŞILAMA

Bordo-mavili taraftarların gösterdiği yoğun ilgi ile karşılaşan Kamerunlu eldiven, havalimanında coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, deneyimli kaleci için tezahüratlarda bulundu. Onana, sevgi dolu gösterilere el sallayarak karşılık verdi ve Trabzonspor atkısını boynuna takıp, apron çıkışında basın mensuplarına poz verdi. Ardından kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele hareket etti.

ŞEHRİ VE TAKIMI KONUŞTU

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onana, Trabzonspor’a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnsanların sevgisini hissetmek çok güzel bir duygu” şeklinde konuştu. Bu sevgiye karşılık vermek ve saha içinde taraftarları mutlu etmek istediğini belirtti.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIĞINI AÇIKLADI

Tecrübeli kaleci, bordo-mavili takımın hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazır olup olmadığı sorusuna, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim” yanıtını verdi. Her oyuncunun böyle önemli maçlarda görev almak istediğini belirten Onana, “Karşı oynayacağımız rakip güçlü ama biz kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza” dedi.

KARİYERİ VE GEÇMİŞİ

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali oynayan kaleci, Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişti. 2023-24 sezonunun başında ise Manchester United’a imza attı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkıda bulunması ile tanınan Onana, uzun yıllardır Kamerun Milli Takımı’nın kalesini koruyor.