Ani Ören Yeri Ziyaretçi Akınına Uğruyor

ANI ÖREN YERİ YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİYLE DOLUP TAŞIYOR

Kars’ın tarihi ve kültürel hazinelerinden biri olan Ani Ören Yeri, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Ani, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunarak hayranlık uyandırıyor.

BİNLERCE YILLIK TARİHİYLE ZİYARETÇİLERİ MEST EDİYOR

Tarihi İpek Yolu üzerinde konumlanan ve “1001 Kilise Şehri” olarak bilinen Ani Ören Yeri, Orta Çağ’dan kalma kiliseleri, camileri ve surlarıyla adeta bir açık hava müzesini anımsatıyor. Bu tarihi alan, fotoğraf tutkunlarından tarihologlara kadar geniş bir ziyaretçi yelpazesini kendine çekiyor. Ani Ören Yeri’nde rehberlik yapan Bengül Toprak, “Sömestir dönemi olduğu için yoğun; her yerden, her şehirden insanlar geliyor. En yoğun sezon diyebiliriz. İnsanlar kış döneminde buranın doğal güzelliğini yaşamak için seçtikleri sezon oluyor” diye belirtiyor.

Ani’ye olan ilginin artışı, Kars ve çevresindeki esnafa da ekonomik destek sağlıyor. Turizm hareketliliği sayesinde bölgedeki restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya satıcıları daha fazla ziyaretçi ağırlamaya başlıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve ilk yerleşimin milattan önce 3000 yılına kadar uzandığı Ani Ören Yeri, Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar ve Osmanlı Devleti gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ani her gün ziyaretçilerine kapılarını açmaya devam ediyor.

Yaklaşık 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu’ya ilk giriş kapısı olan Ani, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline geliyor. Anadolu’daki ilk Türk camisi “Ebul Menucehr Camisi”, “Amenaprgiç Kilisesi”, “Ani Katedrali”, “Dikran Honentz Kilisesi” ve “Abugamir Pahlavuni Kilisesi” gibi eserler, bölgedeki turistlerin ilgisini çeken önemli yapılar arasında yer alıyor.