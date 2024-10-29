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Anıtkabir’de 29 Ekim Töreni Yapıldı

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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devlet erkânı ile birlikte 29 Ekim etkinliklerinin ilki olarak Anıtkabir’de düzenlenen törene katılıyor. Cumhuriyetimizin 101. yılı, ülke genelinde etkinliklerle kutlanıyor.

BEŞTEPE’DE TÖREN VE RESEPSİYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Beştepe’ye geçerek tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe’de bir resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda özel bir program düzenleniyor. Resepsiyona siyasiler, yabancı misyon şefleri, milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde davetlinin katılması planlanıyor.

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