Ankara Adliyesi’nde A.Y Tutuklandı

ANKARA ADLİYESİ’NDE USULSÜZ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

Ankara Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibinin, çalıştığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi’ndeki (UYAP) hesaplarına izinsiz girerek, hakkında soruşturma bulunan bazı şüphelilerle ilgili hukuka aykırı şekilde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdiği belirlendi. Geçtiğimiz günlerde alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda çalışan zabıt katibi A.Y’nin, maddi çıkar karşılığında soruşturma dosyalarında usulsüz işlemler yaptığı ve “dosya takibi” gerçekleştirdiği yönünde ihbar alarak yapısal bir soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zabıt katibinin görev yaptığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevine son veren başsavcılık, eylemleri ve birlikte hareket ettiği kişilerin tespit edilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı gönderdi. Başsavcılık, A.Y’nin görev süresi boyunca “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilen dosyaları yeniden incelemeye aldı. Henüz karara bağlanmamış dosyalarda da usulsüz işlemler yapılıp yapılmadığını araştırdı. Yapılan incelemelerde, A.Y’nin savcıların UYAP hesaplarına izinsiz girerek belirli şüpheliler hakkında söz konusu kararı çıkardığı, soruşturma savcısının denetimini engellemek amacıyla sahte işlemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

USULSÜZ KARARLAR KALDIRILDI

Zabıt katibinin usulsüz şekilde verdiği kararların tamamı iptal edildi ve bu kişilere yönelik yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Bu şüphelilerden bazıları tutuklanırken, soruşturma esnasında yurtdışında olduğu anlaşılan diğerleri hakkındaki yakalama kararının da geçerliliğini sürdürdüğü ifade edildi. Soruşturma çerçevesinde “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanan A.Y, ifadesinde hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgisi ve izni olmadan yaptığını, bu kararları kendisinin onayladığını kabul etti. Şüpheli ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrolünü ortadan kaldırmak için sahte evrak ve dosyalar oluşturduğunu, karar ile dosya içeriklerini uyumlu hale getirdiğini de belirtti.