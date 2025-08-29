Ankara Barajları Alarm Veriyor

ANKARA BARAJLARINDA DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

ASKİ’nin verilerine göre, Ankara’daki barajların doluluk oranı yüzde 18,73 seviyesine geriledi. Şu anki aktif kullanılabilir su miktarı ise 108 milyon metreküp olarak belirlendi. Son bir yıl içinde Ankara’ya verilen toplam su miktarı 1 milyon 619 bin metreküp olurken, barajlara gelen toplam su miktarı 261 milyon 803 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti.

BARAJLARA GİRİŞ AZALDI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 2025 yılı baraj doluluk oranlarına ve su giriş verilerine ilişkin detayları paylaştı. Yılın ilk ayında barajlara 23 milyon 485 bin metreküp su girişi oldu. Şubat ayında ise bu miktar 1 milyon 362 bin metreküp düzeyine düştü. En yüksek su girişi nisan ayında 38 milyon 344 bin metreküp ile kaydedildi. Yaz aylarıyla birlikte barajların su miktarı önemli ölçüde azaldı; Mayıs’ta 34 milyon 821 bin metreküp su girerken, Haziran’da bu rakam 5,6 milyon metreküp, Temmuz’da 4 milyon metreküp, Ağustos’ta ise sadece 3,2 milyon metreküp seviyesine düştü.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin açıkladığı verilere göre, Ankara’daki barajların doluluk oranlarında dikkat çeken farklılıklar bulunuyor. Çamlıdere Barajı, 1 milyar 220 milyon metreküp kapasitesine rağmen yalnızca yüzde 18,77 doluluk oranına sahip. Çubuk 2 Barajı yüzde 10,45, Eğrekkaya Barajı yüzde 26,19 ve Kurtboğazı Barajı da yüzde 14,05 seviyesinde. Ancak Kesikköprü Barajı, yüzde 100 doluluk oranı ile dikkat çekerken, Kargalı Barajı yüzde 99,63 doluluk oranı ile öne çıkıyor. Türkşerefli Barajı’nın doluluk oranı ise yalnızca yüzde 5,92 düzeyinde.

DOLULUK ORANLARI YÜZDE 7,74’E DÜŞTÜ

Son ölçümlere göre Ankara’daki barajlarda toplam doluluk oranı yüzde 18,73 seviyesinde kalmayı sürdürüyor. Barajların toplam hacmi 1 milyar 585 milyon metreküp, mevcut su miktarı ise sadece 296 milyon 988 bin metreküp olarak kaydedildi. Son bir yılda verilen su miktarı 1 milyon 619 bin metreküp olurken, barajlara gelen toplam su miktarı 261 milyon 803 bin metreküp düzeyinde gerçekleşti. Aktif kullanılabilir su miktarı ise toplam kapasitenin yalnızca yüzde 7,74’üne karşılık geliyor.