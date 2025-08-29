Ankara Barajları Düşük Su Seviyesinde

ANKARA’DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

Verilere göre Ankara’daki barajların doluluk oranı yüzde 18,73 seviyesine geriledi. Şu anda aktif kullanılabilir su miktarı 108 milyon metreküp olarak belirlenmiş durumda. Son bir yılda şehre verilen toplam su 1 milyon 619 bin metreküp olurken, barajlara gelen su miktarı ise 261 milyon 803 bin metreküp olarak kaydedildi.

BARAJLARA SU GİRİŞİ MİKTARLARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) 2025 yılına ait baraj doluluk oranları ve su girişi verilerini paylaştı. Yılın ilk ayında barajlara 23 milyon 485 bin metreküp su girişi oldu. Şubat ayında bu rakam 1 milyon 362 bin metreküp seviyesine düştü. Nisan ayında ise en yüksek su girişi 38 milyon 344 bin metreküp olarak kaydedildi. Ancak yaz ayları ile birlikte bu rakam azalmaya başladı. Mayıs’ta 34 milyon 821 bin metreküp, Haziran’da 5,6 milyon metreküp, Temmuz’da 4 milyon metreküp, Ağustos’ta ise sadece 3,2 milyon metreküp su kaydedildi.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI ARASINDAKİ FARKLAR

ASKİ’nin verilerine bakıldığında, Ankara’daki barajlar arasında doluluk oranları ciddi farklılıklar gösteriyor. Çamlıdere Barajı’nın kapasitesi 1 milyar 220 milyon metreküp olmasına rağmen doluluk oranı yalnızca yüzde 18,77 seviyesine ulaştı. Çubuk 2 Barajı’nda doluluk oranı yüzde 10,45, Eğrekkaya Barajı’nda yüzde 26,19, Kurtboğazı Barajı’nda ise yüzde 14,05 olarak belirlendi. Öte yandan, Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla dikkat çekerken, Kargalı Barajı da yüzde 99,63 ile en dolu barajlar arasında yer aldı. Türkşerefli Barajı’nın doluluk oranı ise yalnızca yüzde 5,92 düzeyinde kalıyor.

GENEL DURUM

ASKİ’nin en son verilerine göre, Ankara’daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 18,73 olarak kaydedildi. Barajların toplam hacmi 1 milyar 585 milyon metreküp olup, mevcut su miktarı yalnızca 296 milyon 988 bin metreküp seviyesinde. Son bir yıl içinde şehre verilen su 1 milyon 619 bin metreküp olarak belirlenirken, barajlara gelen toplam su miktarı 261 milyon 803 bin metreküp oldu. Aktif kullanılabilir su miktarı ise toplam kapasitenin sadece yüzde 7,74’üne denk geliyor.