Ankara Başsavcılığı, Özgür Özel’e Soruşturma Açtı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN İŞLEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili bir soruşturma sürecini başlattı. Başsavcılık, Özel’in partisinin İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleştirdiği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözler üzerine bu işlemi uyguladı.

SORUŞTURMA NEDENİ

Özel hakkında, “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” iddialarıyla resen soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Bu durum, adli süreç içerisinde önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

