Ankara’da 16 MİLYON LİRA ceza verildi

TÜKETİCİ KORUMA DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde tüketicinin koruma altına alınması için haksız ve fahiş fiyatlarla mücadele amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu bağlamda, Ankara’da da çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

ANALİZLER VE CEZALAR

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki raf ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi ve gramaj kontrolleri yaptı. Söz konusu denetimlerde, 255 bin 831 ürün kontrol edilirken, mevzuata aykırı bulunan 5 bin 292 ürüne toplamda 16 milyon 754 bin 472 TL idari para cezası uygulandı.

VALİLİKTEN DUYURU

Ankara Valiliği’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında Nisan ayı içerisinde 255 bin 831 ürün denetlenmiş, bu ürünlerin 5 bin 292’sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek toplam 16 milyon 754 bin 472 TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığı ve bu firmaların savunmalarının alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderileceği bildirildi. Denetimlerin haksız fiyat artışlarıyla mücadele amacıyla devam edeceği vurgulandı.