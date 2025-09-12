Ankara’da 3 İşletmeye Operasyon: 11 Bin 250 Kilo Kaçak Et

ANKARA’DA SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATAN OPERASYON

Ankara’da Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli ekiplerin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Yeşiltepe Mahallesinde köfte üretimi yapılan işletmelerde insan sağlığını tehlikeye sokan et ve tavuk ürünlerinin bulunduğu tespit edildi. Bu operasyon, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLERİN DEĞERİ BÜYÜK

Yapılan aramalarda, 3 köfte üreticisinde piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan çok sayıda gıda ürünü ele geçirildi. Bu ürünler arasında; 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinası yer aldı.

ETİKETSİZ VE ŞÜPHELİ ÜRÜNLERİN İMHA EDİLMESİ

Ayrıca, yapılamayacak oranda 1,250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram bilinmeyen kimyasal maddeye de el konuldu. Numuneleri alınan bu ürünlerin imha işlemleri gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmelerin faaliyetleri geçici bir süre durdurulurken, toplamda 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürününe işlem yapıldı. Olayla bağlantılı olarak 2 kişi gözaltına alındı.