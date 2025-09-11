Ankara’da 4,1 büyüklüğünde deprem! 7’ye Varabilir

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sayfasında yer alan verilere göre, bugün saat 08:24’te merkez üssü Kalecik olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremin yerin 11,08 kilometre derinliğinde meydana geldiği saptandı.

KİTİK UYARI VE DEPREMİN YARATTIĞI TENDİRGİNLİK

Meydana gelen depremin ardından vatandaşlar arasında tedirginlik yaşandı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun.” diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI VE PROF. DR. ERCAN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından geçen bir ayda, 5.0, 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde en büyük artçı sarsıntılarla birlikte toplamda 9 bine yakın artçı sarsıntı kaydedildi. İlçede incelemelerde bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı’nın yaşayabileceği en büyük depremi yaşadığını belirterek, daha büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.

Daha önce yaşanan 6.1’lik depremin ardından Sındırgı’da hayatını kaybeden 1 kişi ve 29 yaralı olduğu biliniyor. Prof. Dr. Ercan, “Bir yerde sıcak su çıkışı varsa, o bölgede ya yanardağ vardır ya da depremler vardır. Turizm sıcak su noktaları ile Sındırgı’nın açılımlarından biri olabilir. Yaşanan büyük depreme istinaden en büyük artçı depremin 5.0 ya da 5.1 olması gerekiyordu. Bu da olmuş durumda. Sındırgılıların merak ettiği; ‘bundan daha büyük bir deprem olabilir mi?’ Bilimsel olarak bunu söyleme olasılığı yok. 55 yıllık deneyimime göre Sındırgı’da beklenen en büyük deprem 6.1 idi. Bu da zaten oldu. Bundan daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. Deprem aslında bir nimettir. Deprem olmasa, sıcak su olmaz, travertenler olmaz, ılıcalar olmaz, su içemezsiniz. Sındırgı’da hangi mahallede kaç kata izin verilmeli, bunun kararını belediyeler verecektir. Sındırgı yolunda doğuda TOKİ evleri yapıldığını gördüm. Bunlar oldukça sağlam yere yapılıyor ve güvenceli yapılardır.” dedi.