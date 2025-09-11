Ankara’da 4.1’lik Deprem Meydana Geldi!

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 08.24’te merkez üssü Kalecik olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremin yerin 11,08 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.

KRİTİK UYARI

Yaşanan depremin ardından vatandaşlarda tedirginlik oluşurken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den önemli bir uyarı geldi. Prof. Dr. Görür, “Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR’DEKİ ARTÇI SARSINTILAR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir ay geçti. En büyükleri 5.0, 4.9 ve 4.5 olan artçı sarsıntıların yaşandığı ilçede, 30 gün içinde 9 bine yakın artçı sarsıntı kaydedildi.

İlçedeki gelişmeleri yerinde incelemeye gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı’nın en büyük depremi yaşadığını belirterek daha büyük bir deprem beklemediğini ifade etti. Prof. Dr. Ercan, “Bir yerde sıcak su çıkışı varsa, o bölgede ya yanardağ vardır ya da depremler vardır. Turizm sıcak su noktaları ile Sındırgı’nın açılımlarından birisi olabilir. Yaşanan büyük depreme istinaden en büyük artçı depremin 5.0 ya da 5.1 olması gerekiyordu. Bu da olmuş durumda. Sındırgılıların merak ettiği; ‘bundan daha büyük bir deprem olabilir mi?’ Bilimsel olarak bunu söyleme olasılığı yok. 55 yıllık deneyimime göre Sındırgı’da beklenen en büyük deprem 6.1 idi. Bu da zaten oldu. Bundan daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. Deprem aslında bir nimettir. Deprem olmasa, sıcak su olmaz, travertenler olmaz, ılıcalar olmaz, su içemezsiniz” dedi.

GÜVENLİ YAPILAR VE İNŞAAT KARARLARI

Prof. Dr. Ercan, Sındırgı’da hangi mahallede kaç kat iznine sahip olunacağına belediyelerin karar vereceğini vurguladı. Sındırgı yolunda doğuda TOKİ evlerinin yapıldığını belirten Prof. Dr. Ercan, bu yapıların oldukça sağlam zeminlere inşa edildiğini ve güvenceli olduğunu sözlerine ekledi.