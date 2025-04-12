Ankara’da Akran Şiddeti Olayı

HAREKETE GEÇEN BAŞSAVCILIK

Başsavcılık, dün medyaya yansıyan haberlere yönelik olarak yaptığı açıklamada, lise öğrencisi bir kız çocuğunun başka kız çocukları tarafından darbe aldığını ve bunun videoya kaydedildiğini öğrenince resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma çerçevesinde, 9. sınıf öğrencisi S.N.H’nin (15) ifadesi alınarak, beyanları ve video kaydının içeriğinden yola çıkarak şüpheliler belirlendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bu bağlamda, T.N.S. (14), N.K. (14), F.Ü. (14) ve E.N.T. (15) isimli şüpheliler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Keçiören’deki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocukların ifadeleri, Cumhuriyet Savcısı tarafından alındıktan sonra, tutuklanmaları amacıyla Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

SUÇLAMALAR VE ADLİ İŞLEMLER

Şüpheliler, “birden fazla kişi tarafından birlikte cebir tehdit kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak amacıyla video kaydında yer almayan fakat olayla bağlantılı olduğu düşünülen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında adli kontrol kararı alındı. Ayrıca 12 yaşından küçük olduğu tespit edilen S.K. ise kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.