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Ankara’da Anne Çocuklarını Bıçakla Yaraladı

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ŞOK EDİCİ OLAY KEÇİÖREN’DE GERÇEKLEŞTİ

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Ayvalı Mahallesi’nde ikamet eden Serpil A.D., bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D.’nin (7) bileklerine zarar verdi. Olayın ardından durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi hemen bölgeye sevk edildi.

AĞIR YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından çocuklardan A.S.D. ve O.A.D.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. A.B.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili Serpil A.D.’yi gözaltına aldı ve olaya dair soruşturmalarını sürdürüyor.

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