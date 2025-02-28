Ankara’da Bayram Operasyonu: 17 Ton Çikolata

RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER ARTIRILIYOR

Heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Fırsatçıların önünü kapatmak amacıyla Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi Türkiye genelinde market ve gıda üretimi yapılan işletmelere dair denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Ankara’da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda önemli bir duruma dikkat çekildi.

GEÇMİŞ ÇİKOLATALAR SATIŞA SUNULACAKTI

Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş çikolataların toplanarak, tarihi değiştirilip Ramazan Bayramı öncesinde satışa arz edileceği belirlenen bir depoyu tespit etti. Bu durumu önlemek amacıyla operasyon düzenlendi.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN DUYURU

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yenimahalle’deki bir depoda kötü niyetli bir faaliyetin önüne geçilmesini sağladı. Son tüketim tarihleri geçmiş çikolataların, piyasadan toplanarak değiştirilen tarihi ile Ramazan Bayramı öncesinde tekrar satışa sunulması planlanıyordu.

17 TON ÇİKOLATA ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine, alınan arama kararı doğrultusunda Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri operasyona katıldı. Düzenlenen operasyonda 17 ton son kullanma tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.