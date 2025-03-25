Ankara’da Bazı Metro Durakları Kapatıldı

ANKARA VALİLİĞİ GÖSTERİ YASAĞI UYGULAMASINI BAŞLATIYOR

Ankara Valiliği, gösteri yasağı çerçevesinde kentteki bazı metro ve otobüs duraklarını kapatma kararı aldı. EGO Genel Müdürlüğü, kapatılan durakları detaylandırarak paylaştı. Bu kısıtlamalarla birlikte, Ankara’da metro duraklarının hangi bölgelerde kapalı olacağı merak ediliyor.

KIZILAY METROSU VE DİĞER DURAKLAR KAPANACAK

EGO Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00’dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, saat 19.00’dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüslerin yolcu indirip bindiremeyeceği ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferlerinin de hizmet vermeyeceği bilgisi paylaşıldı.