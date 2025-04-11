Ankara’da Bugün Okullar Tatil

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ankara’da bugün kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı, fırtınayla birlikte gelecek. Öğle saatlerine kadar sürecek kar yağışının, 5-15 santimetre arasında kar örtüsü oluşturması bekleniyor.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Ankara Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.” denildi.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Valilikten yapılan bir başka duyuruda, kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerinde 80 km/saat) beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelerle yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadesi yer aldı. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 06.00 ile 21.00 arasında etkili olmasının beklendiği açıklandı.