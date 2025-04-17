Ankara’da Büyük Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti. 525 Uyuşturucu Satıcısı Gözaltına Alındı

ANKARA’DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Ankara, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını açıkladı ve “NARKOKAPAN-ANKARA” kod adlı bu büyük operasyon sonucunda 525 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını duyurdu.

HAZIRLIKLAR ALTIBINDA SÜRDÜ

Bakan Yerlikaya, operasyonun hazırlık sürecinin tam altı ay boyunca titizlikle sürdüğünü belirtti. Süreç boyunca teknik ve fiziki takiplerle deliller toplandı, şüphelilerin bağlantıları açığa çıkarıldı ve Ankara adeta yeniden gözden geçirildi.

HEDEF: SOKAK SATILARIDIR

Operasyonun ana hedefi; mahalleler arasındaki sokaklarda, internet ve sosyal medya aracılığıyla gençlere uyuşturucu temin eden “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarıydı. Yerlikaya, “Bu karanlık ağları tek tek çözerek hedefe ulaştık,” şeklinde ifade etti.

BÜYÜK KATILIMLA VATANDAŞA GÜVEN SUNULDU

Operasyona 4 bin 768 polis, bin 461 ekip, 40 dedektör köpek ve 4 insansız hava aracı (İHA) hava destekli timler katılarak Ankara’nın dört bir yanında 626 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu sert ifadeleri kullandı: “Gençlerimize musallat olan bu karanlık odaklara bir kez daha gösterdik ki: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Milletimizi zehirlemeye kalkarsanız, hayatı size zehrederiz!”

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Operasyonun yalnızca ilk aşamasının tamamlandığı, soruşturmanın sürdüğü ve ek gözaltıların olabileceği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA İLE BAŞARI ELDE EDİLDİ

Operasyonun başarısı, Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla sağlandı.