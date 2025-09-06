Gündem

Ankara’da Dolu Yağışı Etkili Oldu

ankara-da-dolu-yagisi-etkili-oldu

SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Ankara’da öğle saatlerinde gerçekleşen sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Aniden başlayan yağış, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına sebep olurken, bazı yollar göle dönüşüyor.

TRAFFIC DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağış nedeniyle Anadolu Bulvarı’nda trafikte aksamalar yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda da Şaşmaz mevkii sağanak nedeniyle göle dönüşüyor. Yoğun trafiğin görüldüğü bulvarda ulaşım durma noktasına geliyor ve uzun araç konvoyları oluşuyor.

ÖNEMLİ

