Ankara’da En Büyük Uyuşturucu Operasyonu

BAŞKENTTE BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden “Narkokapan-Ankara” operasyonuna dair bilgiler paylaştı. “Bugün sabah 05.00’de başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik.” diyen Yerlikaya, operasyon kapsamında 626 farklı adrese yapılan baskınlarda yakalanan şüpheli sayısının 602’ye ulaştığını aktardı.

HAZIRLIKLAR 6 AY SÜRDÜ

Operasyonun hazırlık sürecinin 6 ay sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, “Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.” şeklinde konuştu.

OPERASYONA BİNLERCE POLİS KATILDI

Operasyona 4 bin 768 polis, bin 461 ekip, 40 özel eğitimli dedektör köpeği, 4 İHA ve hava destek unsurlarının yer aldığını belirten Yerlikaya, 626 farklı adrese eşzamanlı baskınların düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonun hala devam ettiğini de ifade etti.