Ankara’da Eylem Yasağı 1 Nisan’a Kadar Uzatıldı

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ VE BASIN AÇIKLAMALARINA YASAK

Ankara Valiliği, il sınırları içerisindeki gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının yasaklanması ile ilgili alınan kararın süresini uzatacağını duyurdu. Alınan karar, 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren başlayıp, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59’a kadar geçerli olacak.

YASAKLI DÖNEMİN SEBEBİ AÇIKLANDI

Ankara Valiliği, yapılan açıklamada “İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00’dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59’a kadar devam edilecektir” ifadesine yer verdi. Alınan bu tedbirler, toplumun güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla alınmış bir önlem olarak değerlendiriliyor.