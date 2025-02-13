Ankara’da Gelinini Öldüren Kayınpederin Cezası Açıklandı

OCAKTA YAŞANAN TRAGEDİ

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde, 3 çocuk annesi Derya Demir, 26 yıllık eşi Yusuf Demir’in ofisinde tüfekle intihar etmesinin üstünden sadece bir hafta geçmişken, 28 Aralık 2023’te kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınarak tutuklanan Satılmış Demir hakkında Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

DAVADA GÖRÜLEN KARAR DURUŞMASI

Bugün gerçekleştirilen karar duruşmasına tutuklu sanık Demir ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında herhangi bir tahrik ya da takdir indirimi uygulanmaması gerektiğini vurguladı. Savcı, Satılmış Demir’in “Kadına karşı kasten öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

PİŞMANLIK İFADESİ

Son sözü alınan sanık Satılmış Demir ise, “Ölen gelinime ait uygunsuz görüntüler gördüm. Bir anda nevrim döndü. Ne yaptığımı bilemedim, pişmanım” şeklinde konuştu.