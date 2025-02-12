Ankara’da İki Kardeşe Hüzünlü Veda

ŞİZOFRENİ HASTASI ANNE ÇOCUKLARINA ZARAR VERDİ

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan üç çocuğunun bileklerini kestikten sonra büyük bir trajedi yaşandı. Olay sonucunda iki çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan anne Dereci, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklama cezası aldı. Hayatını kaybeden çocuklardan Afra Sümeyye Dereci (10) ve Muhammet Ali Dereci (7) için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı, Kartal Kavaklı Cami’nde kılındı ve ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı’na defnedildi.

BABA CENAZEYE KATILDI

Cenazeye katılan baba, acı içinde tabutlara sarılarak gözyaşları döktü. Bu üzücü olay, aile ve toplum üzerinde derin izler bıraktı.