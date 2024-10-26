Ankara’da İnşaat Alanında Tarihi Mermi

İŞ MERKEZİ İNŞAATINDA TARİHİ TOP MERMİSİ BULUNDU

Sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan altyapı kazısında tarihi bir top mermisi keşfedildi. Bu durumu fark eden çalışanlar, derhal durumu polise iletti.

POLİS VE BOMBALI EKİPLER OLAY YERİNDE

Olay yerine hızla gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladı ve gerekli incelemeleri başlattı. Bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri, inşaat sahasında detaylı çalışma yaptı. Bulunan top mermisi, güvenli bir şekilde alandan çıkarıldı ve detaylı incelenmek üzere ilgili birimlere götürüldü.