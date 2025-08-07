Ankara’da Kar Maskeli Hırsızlık Olayı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Dikmen ilçesinin Huzur Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Bir hırsız, kar maskesi takarak motosikletin olduğu noktaya yürüyerek geliyor ve etrafı kontrol ediyor.

HIRSIZLIK ANI

Yaklaşık bir dakikalık uğraşın ardından hırsız, motosikleti çalıştırmayı başarıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Motosiklet sahibi Mehmet Arıkan, sabah evinden çıktığında 06 FN 8976 plakalı motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını fark ediyor.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMESİ

Arıkan, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek motosikletinin çalındığı anın görüntüsünü buluyor. Polise şikayette bulunduğunu belirten Arıkan, motosikletinin henüz bulunamadığını ifade ediyor.