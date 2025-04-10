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Ankara’da Maden Ocağında Göçük

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Nallıhan ilçesindeki Çayırhan KİAŞ işletmesinde, Hırkatepe maden ocağında gece vardiyasında bir göçük gerçekleşti. Olay sonrası, bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı işçiler Beypazarı Devlet Hastanesi’ne taşındı. Durumu ağır olan 2 işçi ise Ankara’ya götürüldü.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait Çayırhan işletmesinde Hırkatepe maden sahasında oluşan kaza hakkında resmi bir açıklama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, “Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesi’nde Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan 29 işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Konu hakkında adli ve idari tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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