Ankara’da Minibüs ve Otomobil Kazası: 2 Ölü 13 Yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında E.N.U. yönetimindeki otomobil ile M.D. tarafından kullanılan minibüs çarpıştı. Kazanın ardından, durumu bildirenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Minibüste bulunan iki Suriye uyruklu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sağlık ekipleri, yaralı 13 kişiden 3’ünü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne, diğer 10’unu ise Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü E.N.U. gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.