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Ankara’da Pazar Yerinde Saldırı Gerçekleşti

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ABDULLAH Ü.’YE POMPALI TÜFEKLI SALDIRI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Etlik Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde, Abdullah Ü., kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırı sırasında Abdullah Ü., başından vurulurken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdullah Ü., acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından, saldırgandan kaçmanın izini süren polis ekipleri de hemen araştırmalara başladı.

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