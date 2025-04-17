Ankara’da Rasim Ozan Kütahyalı’ya Soruşturma Açıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden ‘CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı’ iddiasını gündeme getiren Rasim Ozan Kütahyalı’ya yönelik olarak ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu iddialara ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma başlattığını kamuoyuna duyurdu.

BAKAN TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Bakan Tunç, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir,” ifadelerini kullandı. Tunç, bu paylaşımlara ilişkin olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince bir adli soruşturmaya başlandığını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN UYARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarından Rasim Ozan Kütahyalı’nın iddiasına yanıt vererek “Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz,” açıklamasında bulundu. Bu gelişmeler, kamuoyunda yanıltıcı bilgiye maruz kalma olasılığını artırırken, resmi kurumların duruma dair aldıkları önlemleri de gözler önüne seriyor.