Ankara’da Sağanak Yağış Yaşamı Etkiledi

KUZEYDEN GELEN ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ KENTİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Ankara’da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

TRAFİKTA KİRALANMAZ Uzun Kuyruklar

Sürücüler, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşıyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağışa bağlı uzun araç kuyrukları oluşuyor ve ulaşımda aksaklıklar görülüyor.

RÜZGAR, ORTALIKTA KARGAŞA YARATIYOR

Belediye ekipleri, suyla kaplanan alanlarda temizlik ve kurtarma çalışmaları yapıyor. Şiddetli rüzgar, kafe ve restoranların dış mekânlarına yerleştirilen sandalyeleri devirdi. Vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle korunma alanları aramak için koşuyor.

RESMİ AÇIKLAMA VE UYARI

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli yağışın kısa süreli etkili olacağı belirtildi. Muhtemel olumsuzluklarla karşılaşmamak için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.