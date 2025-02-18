Ankara’da Sahte İçki Ölümleri Artıyor

ÖLÜM SAYISINDAKİ ARTIŞ

Son günlerde sahte içki nedeniyle ölümlerde yaşanan artış dikkat çekiyor. Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54’ten 59’a yükseldi. Bu süreçte 35 kişinin durumu ise kritik şekilde entübe edildi.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda toplam 28 şüpheli tutuklandı. Buna ek olarak, 25 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi alındı.

SAHTE İÇKİYİ AYIRT ETME YÖNTEMİ

Sahte içki olup olmadığını belirlemek için GİB’in mobil uygulaması büyük kolaylık sağlıyor. Uygulamanın bondrollü ürün izleme sistemi ile şişe üzerindeki barkodu telefona okutmak yeterli. Ancak sahte içkiyi anlamanın bazı yolları da var.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar, sahte içkinin yalnızca koku veya tat ile anlaşılamayacağını belirtiyor. Açık gelen şişelere şüpheli yaklaşılması gerektiğinin altı çiziliyor. Gerçek alkol fiyatlarının belirli bir aralıkta olması nedeniyle, normalden çok ucuz ürünlerin satın alınmaması öneriliyor. Ayrıca, sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde orijinal ürünlerle genellikle farklılıklar bulunur. Etiketin bulanık, eğri veya silik olması da sahte olduğu konusunda bir işaret olabilir.

BANDROL VE KALİTE KONTROLÜ

Türkiye’de satılan alkollü içeceklerde TAPDK bandrolü bulundurulması zorunludur. Bandrolün eksikliği veya sahte görünmesi dikkat edilmesi gereken bir konu. Tat ve koku açısından farklı olan sahte içkilerde, anormal bir tad ya da koku hissedildiğinde içmekten kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca şişenin kapağı gevşek veya orijinaline göre farklı olabilir; orijinal ürünlerin şişeleri genellikle daha kaliteli malzemeden üretilir. Güvenilir ve lisanslı yerlerden satın alma yapılması, sahte içki riskini azaltır.