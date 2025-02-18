Ankara’da Sahte İçki Ölümleri Artıyor

SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Ankara’da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 54’ten 59’a yükseldi. Yaşanan bu üzücü olayda 35 kişi entübe edildi.

SORUŞTURMADA 28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu gelişmeler, sahte içki olayı ile ilgili yürütülen etkili bir hukuki sürecin parçası olarak değerlendiriliyor.

GİB UYGULAMASIYLA SAHTE İÇKİYİ AYIRT ETMEK MÜMKÜN

GİB’in mobil uygulaması, alkol ürünlerinin sahte olup olmadığını belirlemekte yardımcı oluyor. Kullanıcıların tek yapması gereken, şişe üzerindeki barkodu telefonlarına okutmak.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar, sahte içkinin ne kokusundan ne de tadından anlaşılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle farklı ipuçlarına dikkat etmek gerekiyor.

FİYAT KONTROLÜ ÖNEMLİ

Gerçek alkolün fiyatları belirli bir aralıkta olabiliyor. Normalden çok daha ucuz olan ürünler, risk faktörü taşıyor.

AMBALAJ VE ETİKETE DİKKAT

Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunuyor. Etiket üzerindeki yazıların bulanık, eğri ya da silik olması sahte olma ihtimalini artırıyor.

BANDROL ÖNEMİ

Türkiye’de, alkollü içeceklerde TAPDK bandrolü bulunması zorunludur. Bandrolün olmaması ya da sahte görünümü, tüketiciler için bir uyarı işareti olabilir.

TAT VE KOKU FARKLILIKLARI

Sahte içkilerde kullanılan alkol türü farklı olduğu için tadı ve kokusu orijinal üründen farklı olabiliyor. Anormal bir tat ya da koku algılarsanız içmekten kaçınmak en doğrusudur.

KAPAK VE ŞİŞE KONTROLÜ

Şişelerin kapakları gevşek ya da orijinaline göre farklı olabilir. Orijinal ürünlerin şişeleri ise genellikle daha kaliteli malzemeden üretiliyor.

GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN SATIN ALMAK GEREKİYOR

Alkollü içecekleri güvenilir ve lisanslı yerlerden almak oldukça önemli. Sokak satıcılarından ya da belirsiz kaynaklardan alınan içkiler sahte olabiliyor.