Ankara’da Sokak Köpeklerinin Saldırısı Korkuttu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, dün sabah saatlerinde Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde yaşandı. 2 çocuk annesi İpek Kaya, hastaneye gitmek üzere evinden çıktıktan sonra başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bu sırada korku dolu anlar yaşayan Kaya, çığlık atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

KÖPEKLERİN SALDIRISI VE MÜDAHALE

Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde köpekler, bulundukları bölgeden uzaklaştırıldı. Olayı yara almadan atlatan İpek Kaya’nın 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Düşük yapma tehlikesi nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İpek Kaya, yaşadığı olayı şu sözlerle ifade etti: “Dün sabah Ankara Hastanesi’ne gidiyordum. Kan vermiştim, sonuçlarını almak için gidecektim. Dolmuşa binecekken köpekler önümü kesti, 20 tane köpek üstüme geldi. Çok korktum, hala unutamıyorum. Bebeğimde de tehlike var, ne olacak bilmiyorum.”